DerniÃ¨res actus
HYPERVIOLENT est disponible en a...
Little Nightmares Enhanced Editi...
Forgive Me Father 2 vient de sor...
Aztecs: The Last Sun est en accÃ...
PubliÃ© le Jeudi 25 septembre 2025 Ã 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo
Clean Up Earth est disponible en dÃ©mo
Aspirez les dÃ©chets et rÃ©vÃ©lez la beautÃ© cachÃ©e.
Pour célébrer la Journée mondiale du nettoyage de la planète, Magic Pockets a lancé la toute première démo jouable de Clean Up Earth sur Steam. Un nouveau trailer a aussi été dévoilé, ce qui donne un aperçu de l'ambiance relaxante du jeu, de son outil de nettoyage personnalisable et de la mécanique de restauration.
Clean Up Earth est la première licence originale de Magic Pockets. Vous devez redonner leur splendeur à divers paysages, comme des sommets enneigés ou des plages tropicales. Avec le Terra Cleaner, un outil de nettoyage futuriste, vous pouvez dépolluer et explorer le monde en solo ou en coopération avec jusqu'à 7 amis. Vous pouvez aussi vous lancer sur des cartes qui peuvent accueillir plus de 30 joueurs.
Au fil de votre progression, vous débloquerez de nouvelles améliorations pour faire face à des environnements plus exigeants, tout en réparant des structures endommagées pour accéder à de nouvelles zones.
Une campagne Kickstarter sera bientôt lancée pour enrichir l'expérience. Le jeu devrait sortir sur Steam et l'Epic Games Store au premier trimestre 2026. Les dates de sortie sur console seront annoncées après la campagne Kickstarter.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisÃ© par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam par iactus
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- (TEST) Senuaâ€™s Saga: Hellblade II Enhanced
- FC 26 : nos premiÃ¨res impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
DerniÃ¨res VidÃ©os
- 007 First Light : Gemma Chan rejoint le casting !
- Out of Time, le roguelike multijoueur chaotique, est disponible dÃ¨s maintenant
- La gamme innovante Carrera Hybrid arrive enfin en France
- Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven est disponible dÃ¨s maintenant
- Screamer nous rÃ©vÃ¨le une nouvelle Ã©quipe
- CODE VEIN II arrive dÃ©but 2026
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)