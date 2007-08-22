Clean Up Earth est disponible en dÃ©mo

PubliÃ© le Jeudi 25 septembre 2025 Ã 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo

Aspirez les dÃ©chets et rÃ©vÃ©lez la beautÃ© cachÃ©e.

Pour célébrer la Journée mondiale du nettoyage de la planète, Magic Pockets a lancé la toute première démo jouable de Clean Up Earth sur Steam. Un nouveau trailer a aussi été dévoilé, ce qui donne un aperçu de l'ambiance relaxante du jeu, de son outil de nettoyage personnalisable et de la mécanique de restauration.

Clean Up Earth est la première licence originale de Magic Pockets. Vous devez redonner leur splendeur à divers paysages, comme des sommets enneigés ou des plages tropicales. Avec le Terra Cleaner, un outil de nettoyage futuriste, vous pouvez dépolluer et explorer le monde en solo ou en coopération avec jusqu'à 7 amis. Vous pouvez aussi vous lancer sur des cartes qui peuvent accueillir plus de 30 joueurs.

Au fil de votre progression, vous débloquerez de nouvelles améliorations pour faire face à des environnements plus exigeants, tout en réparant des structures endommagées pour accéder à de nouvelles zones.

Une campagne Kickstarter sera bientôt lancée pour enrichir l'expérience. Le jeu devrait sortir sur Steam et l'Epic Games Store au premier trimestre 2026. Les dates de sortie sur console seront annoncées après la campagne Kickstarter.