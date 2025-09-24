Les annonces du State of Play

Publié le Jeudi 25 septembre 2025 à 11:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Découvrez les annonces faites ce mercredi soir

Le State of Play vient de se terminer après près de 40 minutes d'annonces, de dates de sortie et de nouvelles bandes-annonces.

Retrouvez toutes les informations et les visuels des jeux présentés sur le blog : https://blog.fr.playstation.com/

Vous pouvez aussi retrouver les bandes-annonces des jeux présentés sur la chaîne YouTube PlayStation Internationale. Les versions 4K VOSTFR de ces mêmes bandes-annonces seront disponibles rapidement sur la chaîne YouTube PlayStation France.



Annonces principales

Marvel's Wolverine : Disponible à l'automne 2026 sur PS5 . Informations et éléments : https://blog.playstation.com/2025/09/24/marvels-wolverine-arrives-on-playstation-5-fall-2026/ Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=s3pDMUWlA6I

Saros : Disponible le 20 mars 2026 sur PS5 . Informations et éléments : https://blog.fr.playstation.com/2025/09/24/saros-sort-le-20-mars-2026-premiere-presentation-du-gameplay-lors-du-state-of-play-daujourdhui/ Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=XtCS5tuvCKs

DualSense Édition limitée 20e anniversaire de God of War : Précommande le 3 octobre , disponible le 23 octobre 2025 . Informations et éléments : https://blog.fr.playstation.com/2025/09/24/celebrez-lheritage-de-kratos-avec-la-manette-sans-fil-dualsense-edition-limitee-20e-anniversaire-de-god-of-war/ Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=1Nd0CB7fiIY

Battlefield 6 (aperçu de la campagne solo) : Disponible le 10 octobre 2025 sur PS5 . Informations et éléments : https://blog.fr.playstation.com/2025/09/24/votre-premier-apercu-de-la-campagne-solo-de-battlefield-6/ Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=WZb3lPmxuSc

Pulse Elevate : Disponible en 2026 , compatible PS5 , PC , Mac , smartphone et PlayStation Portal . Informations et éléments : https://blog.playstation.com/2025/09/24/introducing-pulse-elevate-sony-interactive-entertainments-first-wireless-speakers-for-desktop-gaming/ Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=lgn9VHKFDd0



Les dates de sortie de The Seven Deadly Sins: Origin sont fixées au 28 janvier 2026 sur PlayStation 5, et Crimson Desert est prévu pour le 19 mars 2026, toujours sur PS5.

Le replay complet du State of Play est disponible ici.