Les annonces du State of Play

Publié le Jeudi 25 septembre 2025 à 11:30:00 par Anthony Razafinjatovo

 

Découvrez les annonces faites ce mercredi soir

Le State of Play vient de se terminer après près de 40 minutes d'annonces, de dates de sortie et de nouvelles bandes-annonces.

Retrouvez toutes les informations et les visuels des jeux présentés sur le blog : https://blog.fr.playstation.com/

Vous pouvez aussi retrouver les bandes-annonces des jeux présentés sur la chaîne YouTube PlayStation Internationale. Les versions 4K VOSTFR de ces mêmes bandes-annonces seront disponibles rapidement sur la chaîne YouTube PlayStation France.
 

Annonces principales

 

Les dates de sortie de The Seven Deadly Sins: Origin sont fixées au 28 janvier 2026 sur PlayStation 5, et Crimson Desert est prévu pour le 19 mars 2026, toujours sur PS5.

Le replay complet du State of Play est disponible ici.

 


 

 
