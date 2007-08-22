Mega Man Star Force Legacy Collection arrive en 2026

Publié le Jeudi 25 septembre 2025 à 11:00:00 par Anthony Razafinjatovo

Capcom célèbre les 20 ans de Mega Man Star Force avec une nouvelle collection Legacy !

Mega Man Star Force Legacy Collection, qui rassemble les sept jeux principaux en un seul, sortira en 2026 sur Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam.

Vous pourrez revivre les aventures de Geo Stelar et Omega-Xis dans leur défense de la Terre contre des menaces cosmiques. La collection comprend tous les jeux principaux :

Mega Man Star Force Pegasus

Mega Man Star Force Leo

Mega Man Star Force Dragon

Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja

Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian

Mega Man Star Force 3 Black Ace

Mega Man Star Force 3 Red Joker

Le jeu aura des améliorations modernes comme le jeu en ligne, des filtres visuels, une galerie d'illustrations, un lecteur musical et des options de difficulté supplémentaires. Il inclut aussi une riche collection de cartes de combat qui étaient seulement offertes lors d'événements spéciaux ou dans des jouets.