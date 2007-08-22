Agatha Christie – Mort sur le Nil est disponible

Publié le Vendredi 26 septembre 2025 à 09:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Incarnez Hercule Poirot et la détective Jane Royce, et tentez d'élucider deux mystères étroitement liés.

Mettez vos neurones à l'épreuve et embarquez pour la croisière la plus mythique d'Agatha Christie ! Le jeu vidéo Agatha Christie – Mort sur le Nil est maintenant disponible en versions physique et numérique sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et Steam.

Le jeu est le deuxième titre de Microids Studio Lyon, le même studio qui a créé le populaire Agatha Christie – Le Crime de l’Orient Express.

Dans Mort sur le Nil, une paisible croisière est perturbée par un crime. Heureusement, le célèbre détective Hercule Poirot est à bord. Au même moment, la détective privée Jane Royce traque un meurtrier et son enquête la mène à Abou Simbel. Ce duo d'enquêteurs devra résoudre une affaire complexe et remplie de rebondissements. Le scénario du jeu ne se résume pas au livre et contient de nombreux mystères et surprises.