Publié le Vendredi 26 septembre 2025 à 10:15:00 par Anthony Razafinjatovo
Monster Hunter Stories débarquent sur Xbox
En prévision de la sortie de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.
L'attente est terminée ! Lors du Tokyo Game Show 2025, Capcom a annoncé que Monster Hunter Stories et Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin feront leur apparition sur Xbox One et Xbox Series X|S pour la première fois. Les joueurs pourront créer des liens avec des Monsties et partir à l'aventure dès le 14 novembre 2025.
Les joueurs sur Xbox pourront aussi endosser le rôle d'un Rider dans le jeu de rôle populaire Monster Hunter Stories. Ils pourront se lier d'amitié avec des Monsties, participer à des combats au tour par tour et explorer l'univers de Monster Hunter.
La suite, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, prolonge l'aventure avec un système de combat amélioré et une histoire plus profonde. Le but est de guider le destin d'un Rathalos légendaire et d'empêcher une prophétie qui pourrait changer le monde.
Ces jeux sont parfaits pour vous lancer dans l'aventure avant la sortie de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, prévue pour le 13 mars 2026 sur Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PS5 et Steam.
Monster Hunter Stories et Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sont des jeux de rôle qui sont déjà offerts sur Nintendo Switch, PS4 et Steam, et qui sont en promotion à -50 %. Les versions Xbox arriveront le 24 novembre 2025.
