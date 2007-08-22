Les annonces Xbox du Tokyo Game Show 2025

Publié le Vendredi 26 septembre 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo

Une pluie de nouveautés et de surprises pour les fans Xbox

Lors de sa conférence au Tokyo Game Show 2025, Xbox a fait de nombreuses annonces avec une sélection de 25 jeux.

Parmi les faits saillants, on retrouve :

Forza Horizon 6 : se déroule au Japon et est prévu pour 2026 .

NINJA GAIDEN 4 : un aperçu détaillé du jeu.

Microsoft Flight Simulator 2024 : une mise à jour « World Update Japan ».

Age of Mythology: Heavenly Spear : une nouvelle démonstration de jeu de l'extension.

Call of Duty: Black Ops 7 : deux nouvelles cartes multijoueurs situées au Japon .

Fallout 76 : met en vedette les meilleures créations japonaises de C.A.M.P.

Plusieurs des jeux présentés, comme Forza Horizon 6, Terminull Brigade et Winter Burrow, rejoindront le Game Pass. De plus, la plupart d'entre eux seront compatibles avec Xbox Play Anywhere, ce qui vous permet de commencer une partie sur console et de la continuer sur PC ou sur les consoles portables ROG Xbox Ally, qui seront disponibles à partir du 16 octobre.

Les partenaires d'Xbox ont aussi fait des annonces :

Square Enix : la sortie immédiate de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven .

IO Interactive : l'actrice Gemma Chan aura un rôle principal dans 007 First Light .

Capcom : de nouvelles images de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection et l'arrivée des deux premiers épisodes sur Xbox.

Square Enix, Pocketpair et Arc System Works contribuent à l'avenir du jeu vidéo en proposant leurs jeux sur les consoles ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X ainsi que dans le Game Pass.

Le nouveau jeu de la série Forza Horizon, qui a été présenté dans une première vidéo, transportera les joueurs au Japon pour la première fois. Ce pays était un des plus demandés pour la franchise et il offrira un monde ouvert spectaculaire et varié qui est fidèle à sa culture.

Forza Horizon 6 sortira en 2026 sur Xbox Series X|S et Steam. Il sera disponible dès son lancement sur le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass.

Les studios Playground Games et Turn 10 Studios travaillent aussi à porter le jeu sur PS5 après sa sortie. D'autres détails seront partagés au début de 2026.

Vous pouvez déjà ajouter le jeu à votre liste de souhaits sur le Microsoft Store et Steam.

Microsoft Flight Simulator 2024 : Mise à jour monde (Japon)

La nouvelle mise à jour de Microsoft Flight Simulator 2024 met en vedette la beauté des campagnes japonaises et l'effervescence de ses grandes villes. Offerte sur Xbox Series X|S et Steam, cette mise à jour gratuite propose une reproduction réaliste du Japon, en mettant l'accent sur plusieurs points d'intérêt.



Age of Mythology: Heavenly Spear : Sortie le 30 septembre

La nouvelle extension de Age of Mythology: Retold, Heavenly Spear, transporte les joueurs au Japon. Elle ajoute de nouveaux dieux, monstres et pouvoirs, et une nouvelle campagne de 12 missions. Le jeu suit l'histoire de Yasuko, une fille de fermier qui découvre une lance magique qui va bouleverser son destin.

L'extension sera disponible le 30 septembre. Si vous avez l'édition Premium du jeu, vous la recevrez automatiquement.



NINJA GAIDEN 4 : Lancement le 21 octobre

NINJA GAIDEN 4 ajoute un système repensé de difficulté et d'accessibilité qui a été conçu pour les débutants et les vétérans. Il y a trois niveaux de difficulté, Hero, Normal et Hard, qui sont combinés à des aides automatiques comme l'évasion et le blocage. Pour les joueurs aguerris, des défis avancés comme les « Purgatory Trials » et le mode « Master Ninja » offrent une expérience exigeante.

L'édition Deluxe comprendra le DLC The Two Masters, des apparences supplémentaires et des bonus de précommande exclusifs.

Le jeu sortira le 21 octobre sur Xbox Series X|S, Steam et PS5. Il sera aussi offert dès le premier jour sur le Xbox Game Pass.



Call of Duty: Black Ops 7 : Deux cartes multijoueurs au Japon

Call of Duty: Black Ops 7 plonge les joueurs au cœur du Japon, dans un environnement riche visuellement et culturellement, tout en conservant le style de jeu de la série. Plusieurs des 18 cartes prévues au lancement sont inspirées du Japon. Deux d'entre elles ont été dévoilées : Den, un vaste complexe installé dans un château, et Toshin, qui se déroule dans un Tokyo animé.

La bêta ouverte aura lieu du 5 au 8 octobre, avec un accès anticipé à partir du 2 octobre si vous avez précommandé le jeu ou si vous êtes un abonné Game Pass. Le jeu sortira le 14 novembre.



Fallout 76 : Hommage à la communauté japonaise

L'année a été riche pour Fallout 76, qui a eu plusieurs mises à jour gratuites : The Ghoul Within, Gone Fission et C.A.M.P. Revamp. Ces nouveautés, qui ont été demandées depuis longtemps, stimulent la créativité et l'interaction de la communauté.

Les développeurs ont profité du Tokyo Game Show pour remercier la communauté japonaise et pour mettre en avant certaines des créations de C.A.M.P. les plus impressionnantes.