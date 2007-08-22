Dernières actus
Publié le Dimanche 28 septembre 2025 à 12:00:00
L'Edito du Dimanche
La grosse pèleJe me pèle.
J’ai vendu un wagonnet de peaux de chatons écorchés vifs et de viande d’agneaux nouveau-nés pour m’offrir une chaudière dernier cri, avec toutes les options. C’est que ça coûte un bras, ces saloperies. Ou plutôt, donc, un wagonnet de bébés animaux. Résultat, elle merde systématiquement au sortir de l’été et, si l’eau chaude fonctionne correctement, le chauffage ne se relance pas. Comme quoi, le crime d’animaux ne paye plus.
Je me retrouve avec 17°C dans la maison et croyez-moi, ça vous ratatine la stouquette à la façon d’un bain d’hiver dans la Manche. Autant vous dire que mes démonstrations dominicales alcoolisées d’hélicobite en sont pleinement impactées. Je préfère la laisser bien au chaud, dans le slip.
J’ai purgé les radiateurs, j’ai relancé la chaudière, j’ai tapé dessus avec une clef de 12 parce que… parce que c’est toujours avec une clef de 12 qu’il faut taper sur des trucs quand on veut non pas les casser mais les réparer, ne cherchez pas, c’est comme ça, c’est écrit dans tous les manuels du bricoleur averti. Rien n’y a fait. Il fait froid.
La bonne nouvelle, c’est que ma chaudière est sous contrat d’entretien avec un prestataire. La mauvaise, c’est qu’il ne bosse pas le week-end et que c’est TOUJOURS le week-end que l’on a un coup de froid et que la chaudière décide refuse de fonctionner. Hors de question que je fasse appel à un plombier pour autant : j’ai déjà emmené ma voiture au garage il y a 15 jours et j’essaie de ne pas me faire arnaquer par un voleur plus de deux fois par mois.
En attendant lundi, que je les harcèle par téléphone, on passe le week-end avec de gros pulls. Hier, devant la télé, j’avais tellement froid que j’ai même mis un blouson. J’étais à deux doigts de faire flamber mon whisky. C’est dire.
Alors certes, on a une cheminée. « Sauvés ! » me direz-vous. On pourrait régler le problème en une ou deux bûches. Seulement ma chère, tendre et aimante épouse n’est pas très arrangeante : la commande de bois a pris 3 semaines de retard, on ne sera livré que le week-end prochain et en l’absence de combustible, elle refuse catégoriquement que je débite à la hache le plan de travail de la cuisine, notre lit ou son bureau.
Même les volets et la vieille table de ping-pong des voisins, je n’ai pas le droit d’y toucher, sous prétexte de maintenir de « bonnes relations gnagnagni gnagnagna », déjà que tout le quartier est persuadé que la disparition régulière des chats est de mon fait alors autant ne « pas aggraver mon cas gnagnagni gnagnagna ».
Autorisation ou pas, ça va se terminer en massacre à la tronçonneuse, je ne vous dis que ça. J’ai la tronçonneuse. Y’a plein d’arbres dans les jardins alentours. Me manque que le masque en peau humaine pour rendre hommage à Tobe Hooper et honnêtement, je devrais pouvoir trouver ça en fouillant dans mes affaires.
En plus, généralement, quand vous avez un type qui découpe vos arbres ou vos volets à la tronçonneuse dans votre jardin, s’il porte un masque en peau humaine, vous le laissez faire sans broncher.
Non, allez, sérieusement, il fait trop froid.
Je vais chercher la tronçonneuse.
Tant pis pour les « bonnes relations gnagnagni gnagnagna ».
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
