Huntsman, un jeu d'horreur avec des araignées

Publié le Lundi 29 septembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

 

Spider mal

Développé par OnTheHouse Studios, un studio anglais, et édité par Ten Image Publishing, Huntsman est un jeu d'horreur qui sortira prochainement sur PC, via Steam. Le titre est attendu pour novembre. Une démo devrait être mise en ligne le 13 octobre.

Si vous avez peur des araignées... passez votre chemin.

Dans Huntsman, vous êtes pris au piège dans un laboratoire qui en est infesté. Petites, grosses... énormes... il y en a partout. Et vous allez devoir survivre dans ce chaos face à ces arthropodes à 8 pattes. Et dotés de gros crochets.

Réalistes ou surnaturelles, ces araignées devrait vous faire cauchemarder pendant des semaines...

 

 
