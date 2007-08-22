Dernières actus
RAEV: Kingdom on the Distant Sho...
Warhammer 40,000: Dawn of War IV...
Rudolph the Red-Nosed Reindeer e...
Publié le Lundi 29 septembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Huntsman, un jeu d'horreur avec des araignées
Spider malDéveloppé par OnTheHouse Studios, un studio anglais, et édité par Ten Image Publishing, Huntsman est un jeu d'horreur qui sortira prochainement sur PC, via Steam. Le titre est attendu pour novembre. Une démo devrait être mise en ligne le 13 octobre.
Si vous avez peur des araignées... passez votre chemin.
Dans Huntsman, vous êtes pris au piège dans un laboratoire qui en est infesté. Petites, grosses... énormes... il y en a partout. Et vous allez devoir survivre dans ce chaos face à ces arthropodes à 8 pattes. Et dotés de gros crochets.
Réalistes ou surnaturelles, ces araignées devrait vous faire cauchemarder pendant des semaines...
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- 007: First Light, on a vu tourner le nouveau jeu Bond
Dernières Vidéos
- Symbiosis, un nouveau RPG SF solo ou coop
- Billie Bust Up : le jeu délirant s'offre un nouveau trailer
- BrokenLore: DON'T LIE annoncé
- Ember and Blade, un nouveau hack'n slash sud-coréen
- Titan Quest II : la suite du jeu arrive !
- Farmbotic, un jeu de ferme, mais avec des robots
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)