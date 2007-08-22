Warhammer 40,000: Dawn of War IV livre un premier aperçu

Publié le Lundi 29 septembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Retour aux origines

Retour sur la planète Kronus, plusieurs années après les événements de Dawn of War: Dark Crusade. Le jeu Warhammer 40,000: Dawn of War IV s'est fendu d'un premier aperçu lors du Tokyo Game Show.Les Space Marines vont affronter les hordes des Orks, en compagnie de leurs alliés de l'Adeptus Mechanicus. Alors qu'ils pensaient la victoire assurée, débarque une nouvelle faction qui vient changer la donne : les Nécrons. Les forces de l'Imperium doivent faire face à une menace inattendue. Il va alors falloir renforcer ses effectifs et se réorganiser pour réussir à ne pas flancher.Cette vidéo est entièrement réalisée à partir du moteur de Warhammer 40,000: Dawn of War IV. Et ça pète.Aucune date de sortie n'a été divulguée pour le moment. On sait juste que le jeu sortira en 2026.