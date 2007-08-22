Dernières actus
Publié le Lundi 29 septembre 2025 à 11:15:00
RAEV: Kingdom on the Distant Shores se dévoile un peu plus
Rusé comme un ?RAEV: Kingdom on the Distant Shores vient de dévoiler une nouvelle vidéo, lors du Tokyo Game Show. Pour rappel, le jeu est un city-builder qui se déroule dans un univers Fantasy avec des renards humanoïdes. Il est développé par Ravine Games et édité par V Publishing. Il vient d'être annoncé pour 2026 sur PC, sur Steam.
Vous allez incarner le souverain des Raevins, un peuple de renards qui est l'âme de votre empire. En tant que dirigeant des terres de Nytland, vous allez pouvoir construire votre royaume, donner des ordres à votre peuple dans le but de faire prospérer votre cité, la développer, répandre votre empire sur tout le continent....
Il faudra conquérir de nouvelles terres, parfois à la pointe de l'épée, gérer votre économie, découvrir des secrets, utiliser les talents de votre population et assigner les bonnes tâches aux bonnes personnes... Développez le commerce entre elles pour créer un écosystème mutuellement bénéfique. Protégez-les avec votre puissance militaire et vos structures défensives. Les Raevins comptent sur vous pour les transformer en une civilisation prospère ! Votre influence s'étend au-delà de Nytland. Établissez des relations avec les royaumes voisins et lancez des expéditions pour découvrir des ruines, de nouvelles ressources et des civilisations voisines. C'est vous qui décidez de la voie à suivre, qu'il s'agisse de diplomatie ou de conflit.
Chaque décision pourra avoir une incidence sur l'histoire, sur le peuple, sur le royaume....
