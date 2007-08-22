Dernières actus
Atelier Resleriana: The Red Alch...
PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC est déso...
Barkour : James Bond est un chie...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Publié le Lundi 29 septembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Rudolph the Red-Nosed Reindeer est sorti
Rudolphe le renne au nez rougeRaine, Reine, Rêne, Rennes, Renne, quel que soit l'orthographe, un seul a le nez rouge : Rudolphe. Et c'est le héros du jeu Rudolph the Red-Nosed Reindeer, qui vient de sortir sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series, et PC.
Le joueur contrôle Rudolphe le renne de Noël en quête pour sauver cette même fête. À travers des localisations iconiques, Ville de Noël, L’Île des Jouets Inadaptés, Les Grottes de la Montagne, Le Château du Père Noël, Rudolph et ses amis vont se heurter à des challenges amusants. Découvrez des objets de collection de Noël, relevez des défis de plateforme et participez à de délicieux mini-jeux seul ou avec un ami en mode coopératif.
Le jeu est développé par Headless Chicken Games, et c'est un platformer 3D inspirée du film d'animation classique de 1964.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)
- 007: First Light, on a vu tourner le nouveau jeu Bond
Dernières Vidéos
- Symbiosis, un nouveau RPG SF solo ou coop
- Billie Bust Up : le jeu délirant s'offre un nouveau trailer
- BrokenLore: DON'T LIE annoncé
- Ember and Blade, un nouveau hack'n slash sud-coréen
- Titan Quest II : la suite du jeu arrive !
- Farmbotic, un jeu de ferme, mais avec des robots
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)