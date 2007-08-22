Rudolph the Red-Nosed Reindeer est sorti

Publié le Lundi 29 septembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Rudolphe le renne au nez rouge

Raine, Reine, Rêne, Rennes, Renne, quel que soit l'orthographe, un seul a le nez rouge : Rudolphe. Et c'est le héros du jeu Rudolph the Red-Nosed Reindeer, qui vient de sortir sur Nintendo Switch, PS5, Xbox Series, et PC.Le joueur contrôle Rudolphe le renne de Noël en quête pour sauver cette même fête. À travers des localisations iconiques, Ville de Noël, L’Île des Jouets Inadaptés, Les Grottes de la Montagne, Le Château du Père Noël, Rudolph et ses amis vont se heurter à des challenges amusants. Découvrez des objets de collection de Noël, relevez des défis de plateforme et participez à de délicieux mini-jeux seul ou avec un ami en mode coopératif.Le jeu est développé par Headless Chicken Games, et c'est un platformer 3D inspirée du film d'animation classique de 1964.