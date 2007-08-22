(TEST) Turtle Beach Racer Wireless Wheel

Publié le Lundi 29 septembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un volant simple, efficace et abordable

Si les volants ne sont pas aussi prisés qu'à une époque, certains fanatiques n'hésitent plus à s'offrir des solutions complètes, à base de siège baquet monté sur arceau, volants, pédalier, levier de vitesse... dépensant une petite fortune pour retrouver les sensations de pilotage les plus réalistes possibles.Comptez 300 € (prix d'appel) ou plutôt 600 € pour le siège et de 300 à 1000 € pour le reste...Seulement voilà, tout le monde n'a pas un SMIC à mettre dans un accessoire qui va permettre de jouer à quelques jeux, dont le nombre peut se compter sur les doigts de la main en termes de réalisme.Heureusement, Turtle Beach lance une solution simple, abordable et, à bien y réfléchir, transportable.