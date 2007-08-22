- BrokenLore: DON'T LIE annoncé

Publié le Mardi 30 septembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Très mal à l'aise

Troisième opus de la saga de jeux d'horreur nippons BrokeLore, DON'T LIE fait suite à DON'T WATCH et LOW déjà sortis au début de l'année et au printemps dernier.Le jeu est attendu sur PC, Xbox Series et PS5.Vous allez y découvrir l'histoire de Junko, une demoiselle qui vit dans un tout petit appartement et qui doit jongler entre ses hallucinations et une réalité pénible de laquelle elle s'échappe en gobant des médicaments.Tout ce que vous voyez n'est pas réel. Et surtout, ne mentez pas. Ça risquerait de vous tuer.Le jeu est édité par Wired Productions et développé par Serafini Priductions. On parie que vous allez flipper.