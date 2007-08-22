Dernières actus
Publié le Mardi 30 septembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Symbiosis, un nouveau RPG SF solo ou coop
Survivre, c'est mieux à deux (dans le pire des cas, on peut bouffer l'autre)Prévu pour sortir en accès anticipé début 2026, Symbiosis est un RPG solo, jouable en coop, développé par le studio belge de Aberratic. Il est prévu sur PC, via Steam.
Plongé dans le monde de Sigma Century, où foisonnent des aliens hostiles, le joueur est un combattant d'élite destiné à protéger une mission scientifique. Mais un étrange champ magnétique fait échouer votre vaisseau dans des terres inconnues. Vous allez devoir construire et fortifier une base, la développer au fil de vos explorations et de vos trouvailles et, surtout, tenter de comprendre les secrets de ce monde étrange afin de vous en échapper.
Proposant un monde généré de manière procédurale, Symbiosis mélange des éléments de construction, de tower defense, de jeu de survie et de RPG.
A découvrir en vidéo.
