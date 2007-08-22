Dernières actus
Samedi 29 novembre 2025
Steam : les soldes du Black Friday
Y'a du choixSteam a lancé son Black Friday. Rendez-vous sur le site pour découvrir toutes les offres proposées. Des milliers de jeux en promotion.
De quoi remplir un peu plus sa vidéoludothèque avec plein de jeux auxquels vous n'aurez jamais le temps de jouer. Oui mais c'est pas grave. Il vous les fallait quand même.
Voici les jeux mis en avant par Steam :
- Red Dead Redemption
- Spider-Man Remastered
- Spide-Man Miles Morales
- Total War Warhammer III
- Red Dead Redemption II
- The Witcher 3
- Cyberpunk 2077
- Ghost of Tsushima
- Hogwarts Legacy : L'héritage de Poudlard
- Sea of Thieves
- Mount & Blade II Bannerlord
- Diablo IV Vessel of Hatred
- Doom The Dark Ages
- Warhammer 40,000 Space Marine 2
- Sekiro Shadows Die Twice
- EA Sports FC 26
- Sonic Racing CrossWorlds
- Battlefield 6
- Forza Horizon 5
- Ready or Not
- Call of Duty Black Ops III
- Body Cam
- Euro Truck Simulator
- Ville et colonie
- Action
- VR
- Stratégie
- RPG
- Aventure
- Monde ouvert
- Roman Graphique
- Sport
- Anime
- Steam Deck
- Horreur
- Free-to-Play
- Simulation
- SF et Cyberpunk
- Combat
- Casual
- Casse-tête
- Coopération
- Survie
