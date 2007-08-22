La prochaine saison de Pokémon GO débute le 2 décembre

Publié le Jeudi 27 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

La saison des fêtes

La prochaine saison du jeu Pokémon GO, sur mobiles, débutera le 2 décembre. Elle apportera son lot de nouveautés et de Pokémon inédits.D'autre part, cette saison comprendra plusieurs événements liés à la région de Kalos, que l'on arpente dans les jeux vidéo Pokémon X et Pokémon Y.Vous pourrez découvrir et attraper de nouveaux Pokémon. Au rang desquels Poulpaf et Krakos. Vous croiserez aussi la route de Simularbre et Chrysapile en costumes sur le thème des fêtes. Enfin, Dynamax Kicklee, Dynamax Tygnon et Gigamax Miaouss feront leur apparition en Max Raids.Une nouvelle Étude spéciale, Recherche Spéciale Parcours précieux, sera proposée. Enfin, de nouveaux Pokémon apparaîtront dans les Œufs, dont Mélo, Nanméouïe et Terhal. Sans oublier de nouvelles missions de découvertes à remplir.