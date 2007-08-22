- Titan Quest II s'offre son troisième chapitre

Publié le Mercredi 11 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le jeu se bonifie

Toujours en accès anticipé, le hack'n slash Titan Quest II vient de livrer son troisième chapitre. Cette fois-ci, ce sont des centaures que vous allez poutrer par dizaines, après avoir fait un petit tour sur le mont Olympe.On rappelle que Titan Quest, c'est Diablo, version Héllène. Avec deux L sinon ça fait chanteuse des années 90.Bref, si vous avez été déçus par les derniers Diablo et que vous avez le souvenir ému des deux premiers, jetez un coup d'oeil à Titan Quest et, bien évidemment, à Titan Quest II.Au menu de ce nouveau chapitre, nouvelles terres à explorer, nouveaux ennemis, nouvelle faction ennemie, 4 boss, nouveaux objets, nouvelles armes, 16 nouvelles quêtes, 7 nouveaux donjons, et l'arrivée du français...