Publié le Mardi 12 août 2025 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira
BOULDER DASH : L'édition des 40 ans bientôt disponible
Rétro bien sympaVotre mission : collecter suffisamment de diamants dans une caverne truffée d'ennemis perfides et de rochers qui tombent pour ouvrir la porte de sortie.
Depuis sa première sortie en 1984, BOULDER DASH a séduit des générations de joueurs. Le jeu rétro d'aventure stratégie casse tête revient pour ses 40 ans. Il faut non seulement faire preuve d'habileté et de réactivité, mais aussi élaborer plus d'une fois une stratégie appropriée pour survivre. Une fois que vous aurez terminé les 180 niveaux, vous pourrez non seulement créer de nouveaux niveaux à l'aide d'un éditeur, mais aussi télécharger gratuitement du contenu provenant de la communauté mondiale. Pour fêter son anniversaire, le jeu contient 6 mondes entièrement nouveaux et 3 mondes exclusifs, de nouveaux éléments de jeu (murs qui poussent, boue, générateurs d'ennemis, œufs, etc).
BOULDER DASH 40th Anniversary est un jeu développé et édité par BBG Entertainment GmbH. Le jeu sortira le 21 Août 2025 sur Nintendo Switch, PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series au prix de 19,99€.
