Dernières actus
Hitman Classic Trilogy Remastere...
Gog.com, les soldes du week-end
Publié le Samedi 6 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Final Fantasy VII Revelation annoncé
Enfin la finTroisième et dernier volet de la trilogie du remake amélioré et enrichi de Final Fantasy VII, le jeu Final Fantasy VII Revelation a été annoncé par Square Enix.
Il sortira au printemps 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
Cloud Strife et ses alliés s'opposent toujours à Séphiroth, proche d'anéantir le monde. Alors qu'ils viennent de perdre l'un des leurs, ils embarquent à bord du vaisseau Highwind et s'nevolent pour arrêter Météore, la magie destructrice proche de détruire la planète.
La planète peut être explorée librement, en sautant en parachute n'importe où. Il faudra résoudre chaque conflit, s'ooposer à chaque ennemi dans cette fin que les développeurs annonvent épique.
Le joueur pourra passer d’actions en temps réel au Mode tactique. De nouveaux personnages seront jouables.
Deux vidéos ont été diffusées.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- The Punisher : One Last Kill, la critique du film
- Kingfish, un roguelite coopératif asymétrique
- (TEST) Glorious GHS Eternal RGB Audio Headset, un nouveau casque gamer
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
- (TEST) Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)
- (TEST) LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- 1666 : Amsterdam, un nouveau jeu d'aventure sombre
- Lords of the Fallen II sortira à la rentrée
- Star Wars Zero Company, un nouveau jeu tactique
- The Blood of Dawnwalker dévoile une nouvelle vidéo
- Star Wars: Galactic Racer se dévoile
- Resident Evil Veronica annoncé
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD