- Final Fantasy VII Revelation annoncé

Publié le Samedi 6 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Enfin la fin

Troisième et dernier volet de la trilogie du remake amélioré et enrichi de Final Fantasy VII, le jeu Final Fantasy VII Revelation a été annoncé par Square Enix.Il sortira au printemps 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.Cloud Strife et ses alliés s'opposent toujours à Séphiroth, proche d'anéantir le monde. Alors qu'ils viennent de perdre l'un des leurs, ils embarquent à bord du vaisseau Highwind et s'nevolent pour arrêter Météore, la magie destructrice proche de détruire la planète.La planète peut être explorée librement, en sautant en parachute n'importe où. Il faudra résoudre chaque conflit, s'ooposer à chaque ennemi dans cette fin que les développeurs annonvent épique.Le joueur pourra passer d’actions en temps réel au Mode tactique. De nouveaux personnages seront jouables.Deux vidéos ont été diffusées.