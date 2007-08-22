(TEST) Thick as Thieves (PC)

Publié le Vendredi 5 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

On s'attendait à mieux

Thick as Thieves est sorti sur PC, mais il arrive prochainement sur PS5 et Xbox Series. Sa particularité, outre le fait qu'il est vendu moins de 5 € ? C'est un petit jeu qui a bénéficié du soutien de Warren Spector.Et Warren Spector, bande d'incultes, ce n'est pas n'importe qui : on lui doit les jeux cultes Thief ou Deus Ex.Autant vous dire que voir son nom inscrit sur le jeu, c'est gage de qualité. Enfin... normalement...En tout cas, si vous voulez jouer la fille de l'air et faire une promenade lucrative sur les toits, vous pouvez toujours jeter un oeil au jeu...