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Publié le Samedi 6 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Hitman Classic Trilogy Remastered annoncé
Le retour du code barreAprès le succès de son nouveau jeu James Bond : 007 First Light, IO Interactive revient à ses premières amours. C'est une compilation qui a été annoncée.
Hitman Classic Trilogy Remastered sortira en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.
Cette compilation proposera les jeux Hitman: Codename 47, Hitman 2: Silent Assassin, et Hitman: Contracts en version remasterisées.
Graphiques améliorés, mode photo, IA retravaillée, gameplay modernisé...
C'est le studio Saber Interactive qui s'y colle. Une vidéo a été dévoilée.
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