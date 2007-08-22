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Publié le Samedi 6 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Star Wars: Galactic Racer se dévoile
Toujours aussi alléchantStar Wars: Galactic Racer est un jeu de courses qui vous permettra de courir sur des circuits situés sur les planètes iconiques de la saga.
Le jeu sortira le 6 octobre prochain sur PC, Xbox Series et PS5. Il est développé par Fuse Games, un jeune studio anglais qui a à sa tête l'un des anciens de Criterion, Matt Webster (Burnout, Need For Speed).
Il sera proposé au prix de 59,99 €.
Durant les courses, vous pourrez cogner, tenter de faire sortir de la piste et même détruire les véhicules de vos adversaires.
Il y aura une campagne solo, racontant l'histoire d'un désir de vengeance d'un p'tit gars qui va devoir grimper les échelons du circuit, face à un gros méchant rival, mais c'est surtout le multi qui risque d'être la grosse force du jeu. En espérant qu'il y aura du multi local.
Une nouvelle vidéo a été publiée.
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