DerniÃ¨res actus
Steam : les soldes du week-end
1666 : Amsterdam, un nouveau jeu...
Lords of the Fallen II sortira Ã...
Star Wars Zero Company, un nouve...
PubliÃ© le Dimanche 7 juin 2026 Ã 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
HÃ©, pourquoi pas ?
Il y a des expériences que je ne vivrai jamais. C’est acté. C’est désormais une certitude.
J’ai toujours été partisan du « hé, pourquoi pas ? ». C’est important le « hé, pourquoi pas ? » pour sortir de son train-train quotidien, de sa petite zone de confort et partir à la découverte de nouvelles choses, de nouveaux horizons, de nouvelles sensations.
Même si parfois, il faut bien l’avouer, un « hé, pourquoi pas ? » peut vous plonger dans des situations étranges et pas toujours confortables. Mais j’ai souvent agi dans l’idée que toute expérience est bonne à prendre, même si au final vous vous retrouvez au beau milieu d’une secte dont tous les convives sont habillés en Télétubbies et que le thème de la soirée est « partouze et marquage au fer blanc en mangeant des chips saveur poulet grillé ».
C’est pas bon, les chips saveur poulet grillé.
Mais le temps passe et les convictions changent. L’intrépidité également. Il faut se rendre à l’évidence que la curiosité du monde, des choses, se heurte aux limitations de l’âge et, surtout, de l’envie. Parfaitement. Aujourd’hui, je sais que mon « hé, pourquoi pas ? » a des limites.
Plein de limites.
A bien y réfléchir, y’a plein de trucs que je ne ferais pas. Et je ne parle pas de trucs comme jongler avec des bouteilles de nitroglycérine ou faire un câlin à un groupe de scorpions jaunes de Palestine, deux actes parmi tant d’autres synonyme de finalité mortuaire. En plus, ce serait débile, je ne sais pas jongler. Quant aux scorpions jaunes de Palestine, l’un des plus venimeux scorpion au monde, j’espère qu’il y en a dans d’autres pays parce que sinon, avec ce qu’ils ont pris comme bombes sur la gueule par l’autre taré, là, pas certain qu’il en reste des masses…
Non, je parle de trucs à sensation. Alors oui, jongler avec des bouteilles de nitroglycérine ou faire un câlin à un groupe de scorpions jaunes de Palestine, ça a son lot de sensation, j’avoue. Tout comme faire du head spin sur une skyline, par exemple. Mais je parle de trucs à sensations moins extrêmes. Un peu plus rentrés dans les mœurs. Dans l’accessible pour tous.
Tenez. Le saut en élastique. C’est un bon exemple, ça, le saut en élastique. Même si je suis sujet au vertige, je ne dis pas qu’à une époque, si j’en avais eu l’occasion, j’aurais lancé un « hé, pourquoi pas ? ». J’aurais eu la trouille de ma vie, mais je l’aurais sans doute fait.
Seulement aujourd’hui, franchement… pourquoi j’irais m’infliger ça ?
Et puis, c’est un coup à se tuer, ce truc. Si, si. Quand on me demandera mon poids pour choisir l’élastique, je répondrais « 75 kilos, m’sieur » alors que… j’en fais un poil plus… un poil beaucoup plus, en fait. C’est un coup à se tuer. Mais, hé, on a sa fierté. Qui n’a jamais menti sur son poids chez le médecin ? Ben là, c’est pareil. Sauf qu’à la fin, ça fait « sploutch » sur le bitume. Et je n’ai sincèrement pas envie de faire « sploutch » sur le bitume.
Le saut en parachute, ensuite. Encore aujourd’hui, je serais à deux doigts de lancer un « hé, pourquoi pas ? » et de me retrouver dans la foulée assis dans un coucou avec un type accroché dans mon dos qui me répète avant de sauter que tout va bien aller et après avoir sauté d’arrêter de gueuler et de gesticuler dans tous les sens et, surtout, de ne pas vomir.
Moi, perso, je ne vois pas ce qui peut bien aller quand on se jette dans le vide à 3000 mètres de hauteur. Et qu’on se balance ensuite sous un drap pendant le reste du temps, au risque de se prendre un pigeon dans la tronche.
Ne dites pas non : vu le nombre de piafs qui viennent se péter la tête dans mes fenêtres, je ne donne pas cher de l’instinct de survie des volatiles en général.
J’ai une amie, adepte du saut en parachute, qui m’expliquait que « c’est génial, t’as l’impression de voler ». Nan. Tu chutes pendant une trentaine de seconde comme une grosse bouse. T’as beau remuer les bras, tu chutes. T’as beau prendre la position de la grenouille, tu ne planes pas, tu chutes. On me la fait pas à moi.
L’alpinisme, pas mieux. Je vais être très honnête avec vous, marcher, ça m’emmerde. Les promenades bucoliques dans la forêt, les colchiques dans les prés, les youkaïdi youkaïda dans les sous-bois, ça m’emmerde. Ou alors, y’a un ballon. Et là, je dis oui.
Si y’a un ballon, je marche et ça, c’est chouette, parce que moi, les ballons, j’aime bien ça, oh oui, j’aime bien ça les ballons. Mais si y’a pas de ballon, marcher, ça m’emmerde. Alors marcher tout en haut d’une montagne, grimper un pied devant l’autre, sentir en plus l’oxygène qui se raréfie à chaque pas… très peu pour moi. Vous allez me dire que je n’ai qu’à amener un ballon. Je suis d’accord. Mais si je rate mon contrôle et que le ballon, il redescend toute la pente, je sens que ça va m’énerver…
Et je suis certain qu’on pourrait trouver plein d’autres exemples de trucs qui sont très certainement cool à faire et, qu’à une autre époque, j’aurais peut-être accepté de faire en lançant un « hé, pourquoi pas ? ». Du genre faire une descente à 100 km/h en longboard, faire de la spéléologie ou apprendre à déminer des obus et préparer une chorégraphie de natation artistique avec des requins bouledogues.
Mais voilà, aujourd’hui, je suis moins téméraire. Je regarde plus où risquent de m’emmener mes « hé, pourquoi pas ? ». Oh, je vous rassure, j’en ai toujours en stock, hein. Mettez-moi au défi et vous verrez que je peux encore aller très loin.
Je vais juste un petit peu moins loin, désormais. C’est tout.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- The Punisher : One Last Kill, la critique du film
- Kingfish, un roguelite coopÃ©ratif asymÃ©trique
- (TEST) Glorious GHS Eternal RGB Audio Headset, un nouveau casque gamer
- EA Sports FC 26 se met Ã jour pour la Coupe du Monde
- (TEST) Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)
- (TEST) LEGO Batman : L'HÃ©ritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Planet Zoo 2 s'offre deux nouvelles vidÃ©os
- Terrinoth: Heroes of Descent est sorti
- Valor Mortis : un souls-like ultraviolent
- Magicians: The Devilâ€™s Deal se dÃ©voile
- Castlevania: Belmontâ€™s Curse dÃ©barque le 15 octobre
- Wo Long 2: Wings of Ember pour dÃ©but 2027
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD