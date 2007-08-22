Dernières actus
The Pines, un RPG d'horreur psyc...
Halloween: The Game, un nouveau ...
Bellwright : le RPG débarque su...
Publié le Lundi 8 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Assassin’s Creed Black Flag Resynced, la nouvelle vidéo
Du neuf avec du vieuxAssassin’s Creed Black Flag Resynced s'est offert une nouvelle bande-annonce. On vous rappelle que le jeu signé Ubisoft est un remake du jeu Assassin's Creed IV Black Flag.
Il est expurgé de tout le contenu se déroulant de nos jours, pour se focaliser sur l'histoire d'Edward Kenway, assassin et pirate, durant l'âge d'or de la piraterie, dans les Caraïbes.
Le jeu sortira le 9 juillet sur PC, PS5 et Xbox Series.
Il sortira en édition standard, Deluxe et Collector, cette dernière étant dotée d'une nouvelle figurine.
Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- The Punisher : One Last Kill, la critique du film
- Kingfish, un roguelite coopératif asymétrique
- (TEST) Glorious GHS Eternal RGB Audio Headset, un nouveau casque gamer
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
- (TEST) Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)
- (TEST) LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Planet Zoo 2 s'offre deux nouvelles vidéos
- Terrinoth: Heroes of Descent est sorti
- Valor Mortis : un souls-like ultraviolent
- Magicians: The Devil’s Deal se dévoile
- Castlevania: Belmont’s Curse débarque le 15 octobre
- Wo Long 2: Wings of Ember pour début 2027
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD