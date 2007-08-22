Assassin’s Creed Black Flag Resynced, la nouvelle vidéo

Publié le Lundi 8 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Du neuf avec du vieux

Assassin’s Creed Black Flag Resynced s'est offert une nouvelle bande-annonce. On vous rappelle que le jeu signé Ubisoft est un remake du jeu Assassin's Creed IV Black Flag.Il est expurgé de tout le contenu se déroulant de nos jours, pour se focaliser sur l'histoire d'Edward Kenway, assassin et pirate, durant l'âge d'or de la piraterie, dans les Caraïbes.Le jeu sortira le 9 juillet sur PC, PS5 et Xbox Series.Il sortira en édition standard, Deluxe et Collector, cette dernière étant dotée d'une nouvelle figurine.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne.