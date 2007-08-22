Minecraft Dungeons II : découvrez la vidéo

Publié le Lundi 8 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

L'aventure en cubes

Nouveau jeu de type action-RPG, Minecraft Dungeons II est signé Mojang et Microsoft. Il sortira sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC, le 29 septembre prochain. Il sera inclus dans le Game Pass et compatible XBOX Play Anywhere.Le monde est encore en danger, menacé par un tyran et bien entendu, il faut qu'un héros vienne mettre de l'ordre là-dedans. C'est à vous qu'il incombe de faire le ménage.Vous allez donc partir une nouvelle fois dans une aventure destinée à sauver l'Overworld.Le jeu proposera une fonction personnalisation de personnage plus aboutie.Une nouvelle vidéo est à découvrir.