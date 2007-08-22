DOOM: The Dark Ages - Revelations, une nouvelle extension

Publié le Lundi 8 juin 2026 à 11:08:00 par Cedric Gasperini

Retour en enfer

Une nouvelle extension pour Doom: The Dark Ages, baptisée Revelations, a été dévoilée. Elle sortira le 7 juillet prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.On y retrouve le Slayer, envoyé au purgatoire, qui doit affronter une nouvelle fois des hordes de démons dans l'espoir de retrouver sa liberté.De nouvelles énigmes, plus complexes, vous attendent dans cette nouvelle aventure. Une nouvelle Chain Spear également, proposant un nouveau gameplay en combat.Cette extension est à retrouver en vidéo.