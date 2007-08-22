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Publié le Lundi 8 juin 2026 à 10:38:00 par Cedric Gasperini
Gears of War: E-Day dévoile une nouvelle bande-annonce
Vivement la fin des vacancesGears of War: E-Day sortira le 6 octobre prochain sur PC et Xbox Series. Le jeu sera inclus dans le Xbox Game Pass. Plusieurs vidéos ont été dévoilées, dont deux vidéos de gameplay.
Gears of War: E-Day vous permet de découvrir les événéments qui se sont déroulés lors du E-Day, le jour de l'Emergence, alors que les héros Marcus Fenix et Dom Santiago rentrent chez eux en héros... seulement voilà, les Locustes sont sur Terre et il va falloir reprendre les armes face à un nouvel ennemi.
On y retrouve le gameplay qui a rendu la série célèbre.
L'édition collector du jeu, qui sera vendue environ 200 € a également été dévoilée dans une vidéo.
Elle en jette mais bon. 200 €... même si c'est devenu la norme en termes de prix aujourd'hui pour une édition collector, ça reste abusé.
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