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Publié le Lundi 8 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Clockwork Revolution : découvrez la nouvelle bande-annonce
La machine à voyager dans le tempsClockwork Revolution est le nouveau jeu du studio Inxile Entertainment, à qui l'on doit notamment les excellents Wasteland 2 et Wasteland 3, entre autres. Le jeu sortira sur PC et Xbox Series, mais il devrait aussi sortir sur PS5, au minimum (les autres plateformes n'ont pas encore été annoncées).
Dans un monde Steampunk, à Avalon, une ville dominée par Lady Ironwood, où les gangs font régner la loi, vous allez incarner Morgan Vanette. Vous êtes un des membres du gang des Rotten Row Hooligans et vous avez grandi dans la misère et la violence.
Un jour, vous mettez la main sur un dispositif capable de vous renvoyer dans le temps... vous vous rendez compte que la réalité Historique a été altérée via ce dispositif par Lady Ironwood. Vous allez donc tenter de changer les choses et corriger les problèmes... en remontant dans le temps, bien évidemment.
Chacune de vos décision aura un impact sur le futur...
Une nouvelle vidéo a été dévoilée.
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