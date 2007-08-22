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Publié le Lundi 8 juin 2026 à 12:15:00 par Cedric Gasperini
Persona 4 Revival pour février 2027
Persona rien à foutre ?Atlus a annoncé Persona 4 Revival pour février 2027. Le 18, pour être précis. Il sortira sur PC et Xbox Series. Une nouvelle bande-annonce avec de la musique horrible et des voix immondes a été dévoilées.
Mais notre ami Vincent, méga fan de la série, n'en peut déjà plus d'excitation.
On retrouvera le jeu Persona 4, sorti en 2008 sur PS2 (2009 en Europe), avec des graphismes améliorés, un gameplay retravaillé, une esthétique modernisée et de nombreuses améliorations en général.
On vous laisse découvrir ça en vidéo.
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