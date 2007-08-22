Dernières actus
Valor Mortis : un souls-like ult...
Magicians: The Devil’s Deal se...
Castlevania: Belmont’s Curse d...
Wo Long 2: Wings of Ember pour d...
Publié le Lundi 8 juin 2026 à 12:53:00 par Cedric Gasperini
Terrinoth: Heroes of Descent est sorti
Inspiré du jeu de plateauTerrinoth: Heroes of Descent est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est signé Artefacts Studio et New Tales.
Ce jeu, jouable en solo ou en coop jusqu'à 4, s'inspire du célèbre jeu de plateau avec figurines développé par Fantasy Flight Games et répondant au nom de Descent.
Ici, il s'agit d'un RPG tactique qui se déroule dans le même univers Dark Fantasy.
Il se déroule un an avant les événéments du jeu de plateau. Il suit l'histoire d'un groupe de héros qui va explorer des donjons. Vous pourrez choisir de jouer la campagne en entier ou simplement des missions ponctuelles.
Le jeu propose 8 héros jouables, chacun avec sa propre histoire, des compétences qui lui sont propres et un style de combat unique. Chaque héros peut combiner ses capacités avec celles de ses alliés pour déclencher des synergies.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- The Punisher : One Last Kill, la critique du film
- Kingfish, un roguelite coopératif asymétrique
- (TEST) Glorious GHS Eternal RGB Audio Headset, un nouveau casque gamer
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
- (TEST) Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)
- (TEST) LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir (PC, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Planet Zoo 2 s'offre deux nouvelles vidéos
- Terrinoth: Heroes of Descent est sorti
- Valor Mortis : un souls-like ultraviolent
- Magicians: The Devil’s Deal se dévoile
- Castlevania: Belmont’s Curse débarque le 15 octobre
- Wo Long 2: Wings of Ember pour début 2027
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD