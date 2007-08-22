- Terrinoth: Heroes of Descent est sorti

Publié le Lundi 8 juin 2026 à 12:53:00 par Cedric Gasperini

Inspiré du jeu de plateau

Terrinoth: Heroes of Descent est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est signé Artefacts Studio et New Tales.Ce jeu, jouable en solo ou en coop jusqu'à 4, s'inspire du célèbre jeu de plateau avec figurines développé par Fantasy Flight Games et répondant au nom de Descent.Ici, il s'agit d'un RPG tactique qui se déroule dans le même univers Dark Fantasy.Il se déroule un an avant les événéments du jeu de plateau. Il suit l'histoire d'un groupe de héros qui va explorer des donjons. Vous pourrez choisir de jouer la campagne en entier ou simplement des missions ponctuelles.Le jeu propose 8 héros jouables, chacun avec sa propre histoire, des compétences qui lui sont propres et un style de combat unique. Chaque héros peut combiner ses capacités avec celles de ses alliés pour déclencher des synergies.