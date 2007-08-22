- Valor Mortis : un souls-like ultraviolent

Publié le Lundi 8 juin 2026 à 12:45:00 par Cedric Gasperini

Napoléon alternatif

Valor Mortis est un Souls-Like développé par One More Level, à qui l'on doit Ghostrunner. Il sortira le 26 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.En vue subjective, le jeu vous raconte l'histoire de William, un soldat napoléonien, ramené à la vie sur le champ de bataille. Mais un fléau ravage l'Europe et il coule dans vos veines. Chaque mort vous rend plus fort.Entre combats à l'arme blanche, à l'arme à feu et magie, vous allez vous frayer un chemin au milieu de la mort et du sang, avec des humains transformés en monstres par la corruption.Vous allez plonger dans un XIXe siècle alternatif, que les développeurs annoncent comme ultra violent.Le jeu se dévoile dans une nouvelle vidéo :