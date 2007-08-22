Persona 6 annoncé

Publié le Lundi 8 juin 2026 à 12:08:00 par Cedric Gasperini

Et c'est tout

Atlus a annoncé le développement de Persona 6, un nouveau jeu dans cet univers si particulier. On n'en saura pas plus, si ce n'est qu'il proposera une nouvelle histoire, avec de nouveaux personnages.Il s'agira donc très certainement une nouvelle fois de suivre la vie d'étudiants plongés entre quotidiens et découverte d'un monde surnaturel en parallèle.Le jeu sortira sur PC et Xbox Series.Il n'est pas attendu avant 2027.