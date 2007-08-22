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Publié le Lundi 8 juin 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
Spyro: A Realm Beyond, un nouveau jeu avec le petit dragon
Le monde est violetSi l'on occulte les remakes et autres portages, Spyro: A Realm Beyond sera le premier jeu Spyro depuis pas loin d'une vingtaine d'années...
Pérvu sur PC, PS5, Nintendo Switch 2 et Xbox Series, inclus dans le Game Pass et compatible XBOX Play Anywhere, il est signé Toys for Bob, à qui l'on doit notamment Spyro: Reignited Trilogy et Crash Bandicoot 4: It’s About Time.
Une toute nouvelle aventure vous y attend, dans un monde ouvert que vous pourrez parcourir en volant.
On n'en saura pas plus, si ce n'est qu'une vidéo cinématique a été dévoilée.
Ah, et Tom Kenny, la voix originelle du dragon, reprend du service.
Sortie prévu au printemps 2027.
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