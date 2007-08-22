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Publié le Lundi 8 juin 2026 à 10:08:00 par Cedric Gasperini
Bellwright : le RPG débarque sur PS5 et Xbox Series
En quête de justiceSorti en 2024 sur PC, le RPG Bellwright sortira sur PS5 et Xbox Series demain. Le jeu est développé par Donkey Crew et édité par Snail Games USA.
Le jeu vous met dans la peau d'un fugitif. Accusé à tort du meurtre du Prince, condamné à mort par contumace, vous vous cachez depuis. Mais lorsque vous échappez de peu à une tentative d'assassinat, vous comprenez qu'un complot se trame et que vous devez être éliminé... Pourquoi ? Par qui ? Vous allez vous lancer dans une quête pour trouver les réponses.
Peu à peu, vous allez fromenter une rébellion contre le tyran au pouvoir.
Vous devrez créer et développer des villages, en libérer d'autres, aider les habitants, les rallier à votre cause... peu à peu, vous gagnerez en puissance et pourrez enfin défier le pouvoir en place pour reprendre la place qui vous revient de droit.
Découvrez le jeu en vidéo :
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