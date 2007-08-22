AOT 3 (Attack on Titan 3) est annoncé

Publié le Lundi 8 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Plus c'est grand, plus ça tombe de haut

AOT 3 (Attack on Titan 3) a été annoncé sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Il s'inspire bien entendu de l'anime et des mangas de Hajime Isayama.Développé par le studio Omega Force, le jeu vous met face aux 9 titans primordiaux. Vous en apprendrez également plus sur les héros et sur l'univers, grâce à un nouveau scénario inédit.Le jeu se dévoile via une bande-annonce, mais sera présenté plus en détails le 1er juillet, lors d'un livestream officiel, en présence des invitées spéciales Yui Ishikawa (voix de Mikasa) et Shiori Mikami (voix de Christa).Le jeu sera proposé en japonais sous-titré français.