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Publié le Mardi 9 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Arizona Sunshine arrive sur PC et consoles en version modifiée
J'ai toujours rêvé d'être un chienJeu de shoot destiné à la VR, sorti en 2016, Arizona Sunshine revient dans une toute nouvelle version. Le jeu ne sera plus un jeu VR en vue subjective, mais un jeu de shoot en vue extérieure. Un TPS qui sortira cette année sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.
On y jouera Sunny, un type un peu déglingué, tellement seul qu'il s'est mis à parler aux zombies, accompagné de son chien Buddy. Sunny va se lancer dans un road trip en Arizona, alors que le monde a été submergé par une épidémie zombie. Et il va tout flinguer sur son passage.
Le jeu sera jouable à deux, en ligne ou en écran splitté.
Le second joueurs pourra aussi choisir de jouer Buddy, le chien...
Une bande-annonce permet de découvrir ce jeu revisité :
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