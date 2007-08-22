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Publié le Mardi 9 juin 2026 à 09:50:00 par Cedric Gasperini
Marsupilami 2 – Salsa Palombia annoncé pour septembre
Et que ça sauteMarsupilami 2 – Salsa Palombia sera disponible le 3 septembre 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Le jeu est développé par le studio Ocellus Services et sera édité par Microids.
Il s'agira d'un jeu de plateformes en 2D, jouable en solo ou en coop à deux.
Le jeu mettra à l'honneur trois marsupilamis : Twister, Punch et Hope. Ils vont devoir affronter la reine des momies, revenue d'entre les morts pour donner un concert qui oblige tous les animaux à danser, cassant tout sur leur passage.
Les marsupilamis vont traverser 4 mondes avec chacun son ambiance, pour parvenir jusqu'à elle.
Chaque marsupilami a ses propres caractéristiques et vous pourrez en changer à chaque niveau.
Le jeu est à découvrir en vidéo :
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