- Company of Heroes - Definitive Edition annoncé pour la fin de l'année

Publié le Mardi 9 juin 2026 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

20 ans après

Relic Entertainement a annoncé le développement de Company of Heroes - Definitive Edition, qui sortira à la fin de l'année. Le jeu est attendu sur PC. La date exacte sera dévoilée prochainement.Sorti en 2006, le jeu Company of Heroes est un célèbre jeu de stratégie qui a eu droit à de nombreuses suites, souvent réussies.Il s'agit ici d'une remasterisation, avec des graphismes améliorés, une IA plus performante, une interface repensée, un gameplay également amélioré et le support des écrans larges.Cette version inclura également les deux extensions, Opposing Fronts et Tales of Valor expansions, qui rajoutent quatre armées supplémentaires, trois campagnes et plus de 50 cartes multijoueur.Une vidéo a été publiée :