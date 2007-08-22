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Publié le Mardi 9 juin 2026 à 11:20:00 par Cedric Gasperini
Monster Hunter Wilds débarque sur Nintendo Switch 2
La nouvelle extension a été dévoiléeSorti l'année dernière sur PC, PS5 et Xbox Series, Monster Hunter Wilds, dont vous pouvez retrouver le meilleur test jamais paru sur le net ici, vient d'être annoncé sur Nintendo Switch 2.
D'autre part, la nouvelle extension, Ascendance, a également été présentée.
Elle proposera une nouvelle zone, les îles Célestes, zone d'îles flottantes, l'Ignificateur, un nouvel équipement qui permet de nouvelles attaques, de nouvelles actions pour chacun des 14 types d'armes, le Rang de Maître, accessible une fois terminée la quête 7 étoiles "Se réveiller d'un songe" et de nouveaux monstres, avec notamment le retour des Dragons Anciens dont le Kushala Daora.
Le réalisateur Takuro Hiraoka et le producteur Ryozo Tsujimoto, ont décrit tout cela dans une nouvelle vidéo :
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