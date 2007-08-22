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Publié le Mercredi 10 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Solarpunk, le jeu de survie aérien, est sorti
Îles flottantes, sans crème anglaiseDans le ciel, des îles, qui flottent, comme en lévitation. C'est dans ce monde étrange que vous allez devoir survivre. Le but est de construire des bâtiments, cultiver des aliments, fabriquer des objets, mais aussi construire un dirigeable pour découvrir de nouvelles îles, avec de nouvelles ressources et offrant de nouvelles possibilités... Tout se joue avec l'utilisation de la lumière du soleil et du vent.
De très nombreuses structures sont à votre disposition, que vous pourrez construire, mais aussi de nombreux objets, des systèmes énergtiques, des animaux à découvrir et élever...
Solarpunk vient de sortirs ur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Le jeu est développé par le studio Cyberwave et édité par Rokaplay et Metaroot.
Le jeu est proposé au prix de 22,99 €.
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