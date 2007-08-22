Voidling Bound, le jeu Pokémon dans l'espace, est sorti

Publié le Mercredi 10 juin 2026 à 09:40:00 par Cedric Gasperini

Baston et génétique

Voidling Bound est désormais disponible sur PC, via Steam et l'Epic Games Store. Le jeu est développé par le studio canadien indépendant Hatchery Games, créé par d'anciens développeurs de Skylanders. Il sortira également sur consoles, à savoir PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, mais plus tard. La date de sortie sur ces plateformes ne devrait pas tarder être annoncée.En attendant, le jeu est un mélange entre Spore et Warframe :Le but est de capturer et faire évoluer vos créatures, des Voidlings, suivant des branches de développement prédéfinies, façonnant à la fois leurs capacités et leur apparence.Il faudra vous amuser à collectionner les monstres et les transformer par la suite, via la découverte de gènes mutants destinés à créer des Voidlings uniques.Votre but est d'utiliser vos créations pour lutter contre l'invasion d'un parasite qui détruit tout sur son passage.Un mix de jeu d'action, de RPG, de développement via l'ADN... bref, un jeu qui devrait plaire aux fans du genre. Il est sorti au prix de 24,99 €. Et une vidéo de lancement a été publiée :