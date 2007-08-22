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Publié le Mardi 9 juin 2026 à 11:40:00 par Cedric Gasperini
Exodus : une nouvelle vidéo
On rentre dans le vif du sujetL'humanité a fui la Terre pour trouver une nouvelle planète. Mais c'est dans une galaxie hostile qu'elle s'est échouée et vous allez devoir voler des armes et de la technologie alien pour espérer la voir survivre. Petit souci : vous êtes Jun, un traveler. Chaque journée qui s'écoule pour vous est une décennie pour le reste de l'humanité. Tous vos choix auront donc un impact sur le monde, sur les futures générations, sur l'évolution du monde.
Exodus est un jeu est développé par un nouveau studio créé par des vieux de la vieille, Archetype Entertainment. Il s'agit d'un RPG narratif dans un monde SF.
Il est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series pour 2027.
Une nouvelle vidéo a été publiée, montrant du gameplay, dont des combats, les compagnons et les choix que vous serez amené à faire. Une longue vidéo d'une vingtaine de minutes qui laisse présager du meilleur.
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