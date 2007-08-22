The Legend of Zelda: Ocarina of Time arrive cette année sur Nintendo Switch 2

Publié le Mercredi 10 juin 2026 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

C'est quand même un instrument de musique à la con

Nintendo a annoncé l'arrivée pour cette année de son légendaire jeu The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2.La bonne nouvelle est qu'il ne s'agit pas d'un simple portage fait à la va-vite, mais d'un véritable remake.Le jeu, sorti en 1998 sur N64, considéré comme l'un des tous meilleurs, si ce n'est le meilleur de la saga, bénéficiera d'une refonte graphique, d'une IA améliorée et d'un gameplay adapté à la console.Aucune date de sortie précise n'a été annoncée, mais selon les rumeurs, il pourrait débarquer en novembre prochain.On attendra d'en savoir plus, mais les fans ne se sentent déjà plus de joie, à la vision de la bande-annonce ci-dessous :