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Publié le Mercredi 10 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
One Piece: Grand Gourmet, un jeu de restauration chez les pirates
A la table des grandsBandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer One Piece: Grand Gourmet, un tout nouveau jeu de gestion développé par Kairosoft Inc et qui sortira le 23 octobre 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC sur Steam, mais aussi sur mobiles.
A bord du Baratie Numéro 2, vous allez devoir construire et gérer un restaurant aux côtés de l’équipage du Chapeau de paille.
Au début, vous aurez un petit emplacement où préparer des recettes inédites. Au fil du temps, vous pourrez développer votre restaurant, proposer encore plus de recettes originales, et faire grimper votre réputation.
Les personnages iconiques de la série viendront à votre table. 400 nouveaux personnages seront aussi inclus.
Avec l'aide de Sanji, vous préparerez le célèbre Water-Water Meat BBQ mais aussi de nouvelles recettes à base de Fruits du démon et autres ingrédients improbables.
Plus de 200 meubles et éléments de décor seront à disposition.
Le jeu sera un jeu en pixel art.
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