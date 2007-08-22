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Publié le Mercredi 10 juin 2026 à 10:50:00 par Cedric Gasperini
Nintendo Switch Sports Resort débarque en octobre
Pas mal de redite, non ?Nintendo a annoncé la sortie de Nintendo Switch Sports Resort le 22 octobre sur Nintendo Switch 2. Il est d'ores et déjà en précommande.
De retour sur l'île Wuhu, vous allez découvrir 12 sports qui se jouent seul ou jusqu'à 4 joueurs.
Les sports proposés sont la boxe, le tennis de table, le tir à l'arc, le tennis, le volley-ball, le bowling, le basketball, le golf, ainsi que la bataille de pouces, le skateboard, la motomarine et l'hydravion.
Il est aussi possible de s'échauffer en faisant de la corde à sauter.
Bon, niveau sport, la bataille de pouces, on n'est pas sûr que c'en soit vraiment hein, notez bien...
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