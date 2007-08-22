Nintendo Direct : dÃ©couvrez toutes les annonces

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PubliÃ© le Mercredi 10 juin 2026 Ã  11:40:00 par Cedric Gasperini

 

Nintendo Direct : dÃ©couvrez toutes les annonces

Y'a du trÃ¨s lourd

Nous en avons déjà isolé quelques-unes dans des news dédiée, mais de nombreuses annonces ont été faites hier soir dans le Nintendo Direct.

De nombreux jeux dévoilés, d'autres annoncés, d'autres illustrés avec de nouvelles bandes-annonces... 

On vous laisse découvrir tous les jeux qui ont fait férmir les fans de Nintendo. Parmi eux : 
  • The Legend of Zelda: Ocarina of Time
  • KINGDOM HEARTS IV
  • KINGDOM HEARTS Collection [I~III]
  • Nintendo Switch Sports Resort
  • The Duskbloods 
  • Xenoblade Genesis 
  • Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition 
  • Mise à jour gratuite de Pokémon Pokopia et pass d'extension payant 
  • Minecraft 
  • Orbitals 
  • Onimusha: Way of the Sword 
  • Fire Emblem: Fortune's Weave 
  • DK Challenge 
  • Événement temporaire dans Donkey Kong Bananza : Île de DK et Course aux émeraudes 
  • DELTARUNE Chapter 5
  • DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri 
  • Dragon's Dogma 2: Dark Arisen 
  • Rhythm Paradise Groove 
  • Splatoon Raiders
  • Star Fox 
  • Big Walk 
  • Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition 
  • FINAL FANTASY RESONANCE 
  • JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON 
  • Pikuniku 2
  • Rayman Legends Retold 
  • Ninjala 2: The Uncharted Planet 
  • Lies of P: Complete Edition 
  • ONE PIECE: Grand Gourmet 
  • Hello Kitty Party Land 
  • Muramasa: Revenant Blades 
  • Metaphor: ReFantazio 
  • Stellar Blade 
  • RuneScape: Dragonwilds
  • Lords of the Fallen II
  • FINAL FANTASY XIV Online
  • Tales of Eternia Remastered,
  • Atelier Karia
  • Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
  • METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 2
  • SnowRunner,
  • Observer: System Redux,
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2
  • DayZ Cool Edition
  • Everbloom
  • Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition

 

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