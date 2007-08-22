Nintendo Direct : dÃ©couvrez toutes les annonces

PubliÃ© le Mercredi 10 juin 2026 Ã 11:40:00 par Cedric Gasperini

Y'a du trÃ¨s lourd

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

KINGDOM HEARTS IV

KINGDOM HEARTS Collection [I~III]

Nintendo Switch Sports Resort

The Duskbloods

Xenoblade Genesis

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition

Mise à jour gratuite de Pokémon Pokopia et pass d'extension payant

Minecraft

Orbitals

Onimusha: Way of the Sword

Fire Emblem: Fortune's Weave

DK Challenge

Événement temporaire dans Donkey Kong Bananza : Île de DK et Course aux émeraudes

DELTARUNE Chapter 5

DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

Rhythm Paradise Groove

Splatoon Raiders

Star Fox

Big Walk

Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition

FINAL FANTASY RESONANCE

JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON

Pikuniku 2

Rayman Legends Retold

Ninjala 2: The Uncharted Planet

Lies of P: Complete Edition

ONE PIECE: Grand Gourmet

Hello Kitty Party Land

Muramasa: Revenant Blades

Metaphor: ReFantazio

Stellar Blade

RuneScape: Dragonwilds

Lords of the Fallen II

FINAL FANTASY XIV Online

Tales of Eternia Remastered,

Atelier Karia

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 2

SnowRunner,

Observer: System Redux,

Warhammer 40,000: Space Marine 2

DayZ Cool Edition

Everbloom

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition

Nous en avons déjà isolé quelques-unes dans des news dédiée, mais de nombreuses annonces ont été faites hier soir dans le Nintendo Direct.De nombreux jeux dévoilés, d'autres annoncés, d'autres illustrés avec de nouvelles bandes-annonces...On vous laisse découvrir tous les jeux qui ont fait férmir les fans de Nintendo. Parmi eux :