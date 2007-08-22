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PubliÃ© le Mercredi 10 juin 2026 Ã 11:40:00 par Cedric Gasperini
Nintendo Direct : dÃ©couvrez toutes les annonces
Y'a du trÃ¨s lourdNous en avons déjà isolé quelques-unes dans des news dédiée, mais de nombreuses annonces ont été faites hier soir dans le Nintendo Direct.
De nombreux jeux dévoilés, d'autres annoncés, d'autres illustrés avec de nouvelles bandes-annonces...
On vous laisse découvrir tous les jeux qui ont fait férmir les fans de Nintendo. Parmi eux :
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
- KINGDOM HEARTS IV
- KINGDOM HEARTS Collection [I~III]
- Nintendo Switch Sports Resort
- The Duskbloods
- Xenoblade Genesis
- Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition
- Mise à jour gratuite de Pokémon Pokopia et pass d'extension payant
- Minecraft
- Orbitals
- Onimusha: Way of the Sword
- Fire Emblem: Fortune's Weave
- DK Challenge
- Événement temporaire dans Donkey Kong Bananza : Île de DK et Course aux émeraudes
- DELTARUNE Chapter 5
- DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri
- Dragon's Dogma 2: Dark Arisen
- Rhythm Paradise Groove
- Splatoon Raiders
- Star Fox
- Big Walk
- Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition
- FINAL FANTASY RESONANCE
- JUJUTSU KAISEN RUMBLE: SURVIVATON
- Pikuniku 2
- Rayman Legends Retold
- Ninjala 2: The Uncharted Planet
- Lies of P: Complete Edition
- ONE PIECE: Grand Gourmet
- Hello Kitty Party Land
- Muramasa: Revenant Blades
- Metaphor: ReFantazio
- Stellar Blade
- RuneScape: Dragonwilds
- Lords of the Fallen II
- FINAL FANTASY XIV Online
- Tales of Eternia Remastered,
- Atelier Karia
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
- METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 2
- SnowRunner,
- Observer: System Redux,
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- DayZ Cool Edition
- Everbloom
- Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition
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