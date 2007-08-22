Minecraft arrive sur Nintendo Switch 2

Publié le Mercredi 10 juin 2026 à 12:20:00 par Cedric Gasperini

Alors, heureux ?

Le petit jeu indépendant méconnu, mais qui a quand même une petite communauté de fidèle, j'ai cité Minecraft, a été annoncé sur Nintendo Switch 2 dans une version spécialement adaptée à la console.Grosse mise à jour graphique (Vibrant Visuals), gameplay repensé pour matcher avec les capacités de la Switch 2... cette nouvelle version a été présentée dans une nouvelle vidéo.Les éclairages ont été améliorés. Les mondes déjà existants pourront être importés.Le jeu sortira cette année, sans plus de précision.