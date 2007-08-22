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Publié le Mercredi 10 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
Hot Space 3 : la meilleure BD du moment a une fin et un Kickstarter
Vous attendez quoi pour vous l'offrir ?On vous a déjà dit tout le bien que l'on pensait de la série Hot Space, bande-dessinée signée de l'ami Pierre Le Pivain. Le troisième opus arrive en mars 2027.
Pfiou. Il aura pris son temps, le cochon.
Mais l'attente en vaut la peine. Pour avoir déjà pu apercevoir quelques pages du projet, ça va envoyer du TRÈS LOURD. Une conclusion épique (et colegram) à cette saga hors-norme que tout amateur de BD se doit d'avoir dans sa bibliothèque.
Bref, Hot Space, c'est un incontournable que vous pouvez d'ores et déjà vous offrir, via un Kickstarter (Ulule) qui vient d'être lancé.
Au menu, via ce Ulule, vous pourrez vous offrir :
- Hot Space 1 si vous ne l'avez pas déjà
- Hot Space 2 si vous ne l'avez pas déjà
- Hot Space 3 en version classique
- Hot Space 3 en version Collector.
Et c'est Space aussi.
Ah, et pour info, ce dernier opus fait la bagatelle de 80 pages. Vous en aurez donc largement pour votre argent.
Alors n'hésitez pas. C'est bientôt Noël et même si la BD sort après, c'est un beau cadeau à se faire et à faire aux autres.
Indispensable, on vous dit !
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