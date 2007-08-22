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Publié le Mercredi 10 juin 2026 à 11:50:00 par Cedric Gasperini
Lords of the Fallen II arrive sur Nintendo Switch 2
En même temps que les autresLords of the Fallen 2 sortira cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series. Et sur Nintendo Switch 2 puisque le jeu vient d'être annoncé sur cette plateforme également.
Pour rappel, il s'agit de la suite de Lords of the Fallen, sorti en 2014 sans rencontrer le succès escompté, puis re-sorti en version améliorée en 2023 où, là, il aplus attiré l'attention.
D'ailleurs, notre test est à retrouver ici.
Le jeu est développé par CI Games. Ce sera à nouveau un Souls-like, avec un brin de RPG dedans, et les développeurs bossent sur un nouveau système de démembrement des ennemis. Le jeu s'annonce plus violent. Et toujours difficile.
Une nouvelle vidéo de gameplay a été diffusée :
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