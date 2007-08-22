Xenoblade Genesis en 2027 et Xenoblade Chronicles en 2026 sur Nintendo Switch 2

PubliÃ© le Mercredi 10 juin 2026 Ã 11:20:00 par Cedric Gasperini

Du lourd

Xenoblade Genesis fera son arrivée l'an prochain sur Nintendo Switch 2. Le jeu a été annoncé lors du Nintendo Direct d'hier soir.Une bande-annonce accompagne cette révélation. On n'en apprend pas beaucoup si ce n'est que vous allez incarner un Vaisselaï, chevalier capable de manier l'Anima. L'Anima est la source de toute chose (feu, vent, eau, terre...) qui façonne le monde et décide de son destin.On vous laisse la découvrir ci-dessous :D'autre part, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition est disponible dès à présent. Des versions Nintendo Switch 2 Edition de Xenoblade Chronicles 2 et Xenoblade Chronicles 3 feront également leur arrivée cette année. Les jeux seront aussi disponibles en versions boîte : celle de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition sera disponible le 30 juillet, celle de Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition le 1er octobre, et celle de Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition le 3 décembre.Une vidéo a également été diffusée :